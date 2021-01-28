محافظ البنك المركزي التركي يعترف بتباطؤ النمو الاقتصادي

قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي لتركيا سجل تباطؤ وفقا لمؤشرات حديثة لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان.وتابع إقبال: إن التعافي الكلي في النصف الثاني من العام الماضي أدى لتحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا التي شهدها العالم في 2020، وفقا لما نقلته رويترز.وأضاف إقبال: إن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.