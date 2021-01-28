سقوط أول حالة وفاة إثر اشتباكات الأمن والمحتجين في لبنان

سقط شاب لبناني من المشاركين بالاحتجاجات، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء المواجهات مع القوات الأمنية في مدينة طرابلس أمس.ولقي الشاب حتفه بعد نقله إلى المستشفى، مساء الأربعاء، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، مساء الأربعاء، عن وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.