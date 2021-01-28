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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

لن تسامحك بسهولة.. 3 أبراج لا تنسى من يسيئ إليهم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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التسامح من الصفات التي تؤرق البعض عند تعاملهم مع الآخرين خصوصًا الأشخاص المقربين، فهناك أشخاص نتعامل معها بحذر بسبب عدم قدرتهم علي التسامح، وفي السطور التالية توضح خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل، أن هناك بعض الأبراج التي تتميز بعدم قدرتها علي التسامح وذلك بسبب طبيعتهم، ومن أبرز تلك الأبراج هم:

- برج العقرب

يأتي أصحاب برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بعدم القدرة علي التسامح، وهذا ما يجعلهم شديدي الغضب في خصامهم مع الآخرين.

- برج الثور

يأتي برج الثور في المركز الثاني من حيث كونه من أكثر الأبراج التي لا تستطيع التسامح عند الغضب أو الخصام.

- برج الأسد
يعتبر برج الأسد من أكثر الأبراج التي لا تعرف التسامح، لذلك يتعامل الكثير مع أصحاب هذا البرج بحذر شديد.

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