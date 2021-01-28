لن تسامحك بسهولة.. 3 أبراج لا تنسى من يسيئ إليهم

- برج العقرب



- برج الثور



- برج الأسد



التسامح من الصفات التي تؤرق البعض عند تعاملهم مع الآخرين خصوصًا الأشخاص المقربين، فهناك أشخاص نتعامل معها بحذر بسبب عدم قدرتهم علي التسامح، وفي السطور التالية توضح خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل، أن هناك بعض الأبراج التي تتميز بعدم قدرتها علي التسامح وذلك بسبب طبيعتهم، ومن أبرز تلك الأبراج هم:يأتي أصحاب برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بعدم القدرة علي التسامح، وهذا ما يجعلهم شديدي الغضب في خصامهم مع الآخرين.يأتي برج الثور في المركز الثاني من حيث كونه من أكثر الأبراج التي لا تستطيع التسامح عند الغضب أو الخصام.يعتبر برج الأسد من أكثر الأبراج التي لا تعرف التسامح، لذلك يتعامل الكثير مع أصحاب هذا البرج بحذر شديد.