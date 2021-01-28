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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يتابع أعمال تطوير المحاكم ورفع كفاءتها

الخميس 28/يناير/2021 - 11:06 ص
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
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يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، عمليات تجديد ورفع كفاءة دور العدالة على مستوى الجمهورية، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية.

وتتسلم الوزارة بصفة دورية تقارير حول تنفيذ تكليفات توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، حيث كلف الوزير أن تكون واجهات جميع المحاكم باللون البيج المطعم بالبني، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك.

وتعمل الوزراء خلال الآونة الأخيرة على تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير بيئة حضارية تليق بخدمة العدالة والمواطنين فضلا عن تعزيز القدرات الفنية للقضاة والتوجه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وتهدف الوزارة لتطوير المنظومة القضائية وتوفير بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة وضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

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