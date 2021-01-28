القصة الكاملة لحبس المطربة دنيا بطمة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، نجمة "عرب أيدول" بعد أن قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، صباح أمس الأربعاء، بالسجن النافذ في حقها لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"، نظرا لأن هذا الحساب الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم وفقا للمحكمة.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطما، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.وأدينت "بطما" أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية من أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.