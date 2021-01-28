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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1169 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الخميس 28/يناير/2021 - 11:16 ص
الفلبين
الفلبين
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين إلى 519 ألفا و575 إصابة مؤكدة، من بينها 33 ألفا و427 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.

كما سجلت الوزارة 71 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و552 حالة وفاة.

وتماثل للشفاء من الفيروس حتى الآن 475 ألفا و596 متعافٍ بعد تسجيل 60 حالة شفاء جديدة.

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