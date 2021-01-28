إطلاق حملة اعتقالات واسعة في 58 محافظة تركية

شنت قوات الشرطة التركية، عمليات اعتقال واسعة في 58 محافظة تركية، ضد عدد من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما أعلنه موقع تركيا الآن.وألقت قوات الأمن في محافظة باليكسير، القبض على 126 مشتبهًا بصلتهم بداعش وتقديم الدعم المالي لتنفيذ عمليات إرهابية.وتم مصادرة عدد كبير من الوثائق التي تكشف عمليات الاتجار بالأسلحة ونقل الأموال إلى قادة التنظيم الإرهابي.