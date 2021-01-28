«السياحة العربية» تؤكد أهمية توحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم العربي

قال الدكتور وليد الحناوي المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة العربية للسياحة أنهت مشاركتها في فعاليات "ملتقى تأصيل صناعة السياحة في جازان"، والذي نظمته غرفة جازان السعودية، بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة السياحة.وافتتح الملتقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وترأس وفد المنظمة العربية للسياحة، في الملتقى، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.وأشار الشناوى إلى أن المنظمة أكدت أهمية توحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم العربي، وأهمية التحول التكنولوجي في العالم العربي لتطوير السياحة، وتحديث كافة البرامج الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية، وتدريب وتأهيل كافة العاملين في هذه الصناعة الكبرى، ودعم وتطوير السياحة العربية البينية، وأيضا دعم السياحة الداخلية مع ضمان استدامة المقاصد السياحية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.يشار الى أن خسائر قطاع السياحة قد وصلت لأكثر من تريليون دولار عالميًا مسببة خسائر عربية تعدت الـ70% حيث كان الناتج المحلي في العام 2019 بحدود 320 مليار دولار لم تتمكن من تحقيقها في عام 2020م مما تسبب في خسائر تعدت 220 مليار دولار مسببة أيضًا خسائر على مستوى العاملين في القطاع السياحي حيث فقد أكثر من 200 مليون موظف وظائفهم عالميًا وأكثر من 10 ملايين موظف عربيًا.