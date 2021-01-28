جولات «حياة كريمة» تواصل الانطلاق بقرى أشمون بالمنوفية (صور)

أجرى سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة والوحدة المحلية بسبك الأحد، لمتابعة تنفيذ المعاينات الخاصة بالمواقع والمشروعات التي سوف يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تقديم كافة الخدمات للتخفيف العبء عن كاهل جميع المواطنين وتحقيق حياة كريمة وأمنة لهم.جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وطارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبوشعرة ورانيا سامح رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد، وعدد من أهالي وشباب القريتين.وخلال الجولة تم تفقد عدد من المواقع والمشروعات والتي سيتم تنفيذ المبادرة بها والاستماع لبعض مطالب وآراء أهالي وشباب القرى بشأن بعض المستجدات في بعض من المشروعات وتم تبادل الرؤى والأفكار للوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بقرى مركز أشمون والتأكيد على سرعة البدء في تنفيذ المبادرة لتحقيق طفرة ملموسة بالقرى.وفي نفس السياق تواصل الوحدات المحلية القروية مرافقة أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أثناء عمل المعاينات للمواقع والمشروعات التي سوف يتم تنفيذها ضمن المبادرة لتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ.