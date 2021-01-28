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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضابط مزيف يقع في «شر أعماله».. وقرار بحبسه

الخميس 28/يناير/2021 - 11:01 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بحبس موظف انتحل صفة ضابط، وعثر بحوزته على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات دون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و200 جرام من مخدر الحشيش.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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