قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة فقامت باعتقال ثمانية مواطنين من القدس، وثلاثة مواطنين من رام الله، بالإضافة لمواطنين اثنين من جنين من بينهم أسير محرر.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عضو إقليم حركة «فتح»، شمال الخليل، ياسر زماعرة، بعد أن داهمت منزله في بلدة حلحول، وشابا من بيت لحم وآخر من قلقيلية.