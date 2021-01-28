بعد آخر ظهور لها بالكاجول.. أجمل إطلالات ساندي

نشرت الفنانة ساندي مؤاخر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" حيث ظهرت بشكل أنيق.وظهرت ساندي وهي مرتدية جاكت جلد باللون الأزرق مرصع بفصوص الكريستال، وارتدت أسفله تيشرت باللون الأسود مع بنطلون من درجات الزيتي الفاتح مع كوتشي أبيض اللون، وتركت شعرها مسندلا مع وضع المكياج البسيط الذي يظهر ملامحها الرقيقة، فل دائما تفضل في إطلالتها البساطة والرقي في ان واحد، ودائما ما تعتمد علي الألوان المميزة والبهجة التي تتناسب معها لذلكوتروج ساندي لأحدث أعمالها الغنائية التى تحمل اسم "إزيك النهاردة" ونشرت بوستر العمل عبر حسابها على إنستجرام وكتب: "استنو أغنيه إزيك النهارده بكره".