البابا تواضروس يلتقي الأنبا بيمن بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي.واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.