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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسؤولو «حياة كريمة» يواصلون الحوار المجتمعي في المنوفية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:56 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أجرى مسؤولو مبادرة "حياة كريمة" اليوم، حوارا مجتمعيا ببعض القرى المقرر تطويرها بمحافظة المنوفية، وذلك بمدينة الشهداء ضمن برنامج المبادرة الرئاسية " والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة بجميع القرى على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس محمد ربيع، منسق المبادرة، أنه تم الحوار مع أهالي الوحدة المحلية لعشما التابعة لمركز الشهداء، وذلك للوقوف على أهم متطلبات القرى لإضافتها لقائمة التطوير المقترح.

في حين قال مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، أنه يقوم يوميا بالمرور على الوحدات والتي تقوم بتقديم الدعم الكامل لمنسقين المبادرة بقرى المركز، كما أشار أن الحوار المجتمعي لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى الوحدات المحلية أضاف الكثير، وسيكون بمثابة تأكيد على الحاجات الملحة والقري من خدمات لدراستها وإدراجها في الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية.

وأكد "رياض" على استمرار عمل زيارات ميدانية لجميع القرى التابعة للمبادرة، للتأكد من احتياجاتها المطلوبة والتي سوف تعتمدها المبادرة على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المطلوب منها، من خلال دعم وتنمية الإنسان وأن المبادرة تحظى باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية، تحت قيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

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