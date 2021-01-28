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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا في هلسنكي يبحث التعاون بين مصر وفنلندا فى مجال التعليم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:10 ص
جانا بالوجارف
جانا بالوجارف
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بحث السفير هيثم صلاح سفير مصر في هلسنكي، مع جوسى سارامو (Jussi Saramo) وزير التعليم الفنلندي، وجانا بالوجارف (Janna Palojarvi) مديرة قسم التعاون الدولي بالوزارة التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

وذكرت الخارجية، اليوم الخميس، أنه تم التشاور، خلال الاجتماع، حول موضوعات التعاون المُشترك بين مصر وفنلندا في مجالي التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على ضوء قيام الجانب الفنلندي بتوجيه الدعوة لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصريين لزيارة فنلندا.

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