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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق موقع رسمي للمكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية نهاية الشهر

الخميس 28/يناير/2021 - 10:56 ص
الدكتور هشام جابر
الدكتور هشام جابر
هبه عويضه
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أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أنه في إطار تحسين سير العمل في وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، تم تحويل التعامل مع طلاب الدراسات العليا إلى نظام الحجز المسبق وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والازدحام داخل مقر الوحدة خاصة في ظل الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم إطلاق موقع رسمي خاص بالمكتبة الرقمية خلال الشهر الجاري يناير 2021، ويتضمن الموقع جميع الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف «جابر» أنه تم إعداد مستودع رقمي مؤسسي للجامعة يشمل الخطط البحثية والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وأبحاث الطلاب وإصدارات الجامعة، لافتا أنه تم وضع نظام متكامل لمواجهة الانتحال العلمي المتعمد، وضمان عدم وجود أي حالات انتحال علمي في مخرجات البحوث الجامعية من ورسائل الماجستير والدكتوراة، والمشاريع ومقالات الدوريات وغيرها.

فيما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة منتسبي الجامعة من الباحثين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي "استخدام بنك المعرفة المصري" لطلاب المرحلة الجامعية الأولي من خلال وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، وإعداد برنامج "متكامل للوعي المعلوماتي" شامل ورش تدريبية وجلسات تعريفية، لافتة إل أنه يتم الآن العمل للتحول الرقمي الكامل لتحويل جميع معاملات المكتبة الرقمية لنظام ال Online، فضلا عن استكمال رقمنة 29 ألف رسالة بحثية.

كما وافق المجلس علي اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية، وتمهيدا لإنشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاث.

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