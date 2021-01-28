العربى بعد تكريم جامعة بنها: الصناعة شهدت طفرة كبيرة فى عهد السيسى

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديرًا لجهوده الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، والدعم الذي تقدمه مجموعة العربي لجامعة بنها في كل المجالات.وقال الجيزاوي، إن هناك علاقة استراتيجية بين جامعة بنها ومجموعة العربي، موجهًا الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم العربي، لإسهاماته في دعم الجامعة سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو في قطاع خدمة المجتمع.ومن جهته، أكد المهندس إبراهيم العربي، أن الصناعة المحلية شهدت طفرة كبرى في كل المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دفع عجلة التنمية على مسار من التطوير شمل تطوير البنية التحتية الاقتصادية والتشريعية، بما هيئ البيئة المناسبة لتحقيق نهضة صناعية لم تشهد لها مصر مثيلًا منذ بداية الثورة الصناعية العالمية.وشدد العربي على اعتزازه بالتعاون مع الجامعة، مؤكدًا أن مجموعة العربي تسعى دائمًا للوصول بالصناعة المحلية للمنافسة عالميًا.جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي، عضو بمجلس جامعة بنها من الخارج، نظرًا لخبرته الطويلة في العمل العام.