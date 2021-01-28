ارتفاع إصابات كورونا فى المكسيك لمليون و800 ألف

سجلت المكسيك 27 ألفا و944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1623 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن اجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز مليونًا و800 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بداية الجائحة 153 ألفًا و639 حالة.وقد أوصى عدد من الجامعات والمعاهد الطبية في البلاد بضرورة إلزام المواطنين باستخدام أقنعة الوجه، وهي الخطوة التي عارضها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومستشاروه منذ فترة طويلة بدعوى أنها توفر حماية قليلة لمرتديها.