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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى المكسيك لمليون و800 ألف

الخميس 28/يناير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
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سجلت المكسيك 27 ألفا و944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1623 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن اجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز مليونًا و800 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بداية الجائحة 153 ألفًا و639 حالة.

وقد أوصى عدد من الجامعات والمعاهد الطبية في البلاد بضرورة إلزام المواطنين باستخدام أقنعة الوجه، وهي الخطوة التي عارضها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومستشاروه منذ فترة طويلة بدعوى أنها توفر حماية قليلة لمرتديها.

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