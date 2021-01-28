«اكسبي من غير ما تدفعي» مبادرة لتشغيل السيدات المعيلات بالشرقية

في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي، ونظرا لضعف ظروف المعيشة، تبنت فتاة من محافظة الشرقية، مبادرة تهدف لتحسين دخل السيدات المعيلات، وربات المنازل، عن طريق تشغيلهن وإمدادهن ببضائع للتجارة عبر الإنترنت، وذلك دون أخذ رأس مال، في مشهد إنساني يحفزهن على العمل وكسب المال، للإنفاق على أطفالهن، دون الحاجة للاقتراض أو توفير رأس مال ضخم على غرار باقي المشروعات.خلود ماهر، ابنة مدينة الزقازيق، صاحبة مبادرة "اكسبي من غير ما تدفعي"، والتى شارك بها العديد من السيدات بمحافظة الشرقية، ونجحت المبادرة وتوسعت، لتصبح "خلود" من الشخصيات العامة المعروفة فى ذلك المجال، إلى جانب سعيها في الأعمال الخيرية لخدمة المحتاجين والمرضى.استهلت خلود ماهر حديثها لـ "الدستور"، أن فكرة المبادرة بدأت فكرتها منذ ما يقرب من عامين، وتوسعت تزامنا مع وقوع الأزمات الاقتصادية، كتداعية هامة من تداعيات فيروس كورونا، والذي تسبب في إنهاء عمل العديد من أرباب الأسر، وغلق مصادر أرزاقهم.وأضافت.. أن العديد من ربات المنازل، رغبن في الوقوف إلى جانب ازواجهن، إضافة إلى انضمام العديد من السيدات المعيلات كالأرامل والمطلقات، ومن لا تستطيع الإنفاق على أطفالها، حتى حققن مكسب ودخل من المبادرة.وأوضحت خلود ماهر أن المبادرة تعتمد على ترويج السيدات لبضائع ومنتجات معتمدة ومعروفة، على أن يتم تحويلها للعملاء مباشرة، وإرسال ربح مالي للسيدة التي قامت بالترويج، وذلك دون أن تدفع اشتراك أو تتكبد عناء جمع رأس مال لشراء بضائع وبدء مشروع.وعن العقبات التي واجهت الفكرة، قالت المؤسسة، إن خوف المشتركات من عدم النجاح، وعدم ثقتهن في أنفسهن، هو العقبة الأكبر، ولكن سرعان ما تتلاشى، حين تنهال ردود الفعل الإيجابية حول جودة المنتجات وحسن المعاملة، فتعيد للمشتركة ثقتها بنفسها وتحفزها على كثرة العمل.ودعت خلود ماهر السيدات بالمحافظات الأخرى لتبنى مثل هذه المبادرات، للتفريج عن السيدات غير القادرات ولتشجيع ربات المنازل على تحسين دخولهن.