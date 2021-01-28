تحقيقات النيابة فى انتحار شاب بالمعصرة: مريض نفسى

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بتشريح جثة شاب انتحر داخل غرفته في منطقة المعصرة شنقًا، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وتبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي وكان يعالج داخل أحد المستشفيات النفسية، وبسبب سوء حالته النفسية أقدم على الانتحار، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه جثة نجله معلقًا في حبل داخل غرفته.وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، 25 سنة، ومقيم بدائرة القسم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.