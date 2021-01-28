«مفك» يكشف غموض مقتل عامل فى مشاجرة بالعمرانية

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف أسباب مقتل عامل على يد أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، حيث سدد له طعنة بواسطة "مفك"، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى مستشفى بالعمرانية، مصابًا بطعنة نافذة، فارق نتيجتها الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به.بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه "عامل"، مقيم بالعمرانية، طعنه أحد الأشخاص خلال مشاجرة بينهما، بواسطة "مفك"، وذكر شهود عيان أن المتهم سدد الطعنة للضحية بمنطقة القلب، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.