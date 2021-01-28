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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة في حريق مطعم بالبساتين: المدخنة التهمت محتوياته

الخميس 28/يناير/2021 - 11:03 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في مطعم "الشبراوي"، لمعاينة آثار الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتبين أن الحريق شب من مدخنة المطعم، ثم امتد لباقي محتوياته حتى التهمها.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمنطقة البساتين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت أعمال السيطرة عليه وإخماده.

فيما انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، لإجراء التحريات وكشف ملابسات وأسباب الحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب في مدخنة المطعم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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