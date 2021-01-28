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عالم

قبرص تبحث مع أمريكا التعاون العسكري واتفاقيات الدفاع

الخميس 28/يناير/2021 - 10:56 ص
جريدة الدستور
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عقد وزير الدفاع القبرصي، خارالامبوس بيتريدس، الليلة الماضية، اجتماعًا مع السفيرة الأمريكية لدى قبرص، جوديث جاربر، تناول بحث السبل الممكنة لتسريع الإجراءات بين البلدين لبيع السلاح غير الفتاك من قبل الشركات الأمريكية لقبرص، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن بالرفع الجزئي لحظر توريد الأسلحة إلى قبرص.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع ونقلته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن إيه"، اليوم الخميس، فإن الجانبين استعرضا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين المتعلقة بمسائل الدفاع والأمن، فضلًا عن آفاق المزيد من التعاون، كما بحثا اتفاقيات الدفاع والأمن القائمة، وأكدا مجددًا أن هناك أرضية ورغبة مشتركة لتوسيعها وتعزيزها.

وأضاف البيان أن القوات البحرية الخاصة بكلتا الدولتين تجري تدريبا مشتركا في الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري في جزيرة كريت، بمشاركة اليونان وقبرص والولايات المتحدة، في إطار مناورات أوريون التي ستجرى في اليونان في يونيو القادم.

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