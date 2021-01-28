تحرير 132 محضرا تموينيا في شهر بشمال سيناء

قال علاء الدين سمري مدير عام التموين بشمال سيناء، إن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمخابز، لضمان عدم استغلال التجار، والتعامل بحزم مع من يثبت تلاعبه، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، حيث تم تحرير 132 محضرا خلال شهر، منهم 100 محضر شهادة صحية و29 محضر عدم إعلان أسعار، واثنين عدم صلاحية.وأضاف سمري، خلال بيان له، توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من 3 أشهر، فضلًا عن توفير كميات من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن احتياطي السلع الحرة والحصة التموينية يكفي نحو شهرين قادمين أو أكثر بخلاف الحصص التي تصل إلى المحافظة بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الضرورية.وتابع سمري، أن جميع السلع الأخرى من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة وغيرها من احتياجات المواطنين متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات وفروع الجمعيات الاستهلاكية، وفي متناول الجميع.قال مدير عام التموين، إن الرصيد من الدقيق يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق، علاوة على مخزون استراتيجي من السلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، وذلك بخلاف ما يتم تعويضه منها بانتظام لمواجهة أي نقص أو استهلاك، وأن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشكلات في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.