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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5529 إصابة و149 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:53 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، عن تسجيل 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 149 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب ستيبانوف، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تسجيل 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 248 طفلا و236 عاملا طبيا.. وأيضا جرى خلال الـ24 ساعة الماضية نقل 1941 شخصا إلى المستشفيات، وتم تسجيل 149 حالة وفاة، وتماثل للشفاء 11946 شخصا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

جدير بالذكر أن حالات الإصابة بكورونا في أوكرانيا منذ بدء ظهور الوباء بها وحتى الآن بلغت 1206412 شخصا، وتماثل للشفاء 992031 حالة، وتوفى 22351 شخصا.

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