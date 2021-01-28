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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتعمير سيناء.. إنشاء 82 مسكنًا و6 تجمعات تنموية ومحطتى تحلية للمياه بنخل

الخميس 28/يناير/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أكد سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء، وخاصة منطقة وسط سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في شتى القطاعات وخاصة الإسكان والشباب والرياضة والمياه والتعليم والتنمية والكهرباء والطرق والأوقاف وغيرها من القطاعات.

وأضاف، في بيانًا له، أنه في قطاع الإسكان تم إنشاء 82 وحدة سكنية من بينها 32 وحدة سكنية «عمارتين» كإسكان اجتماعي بالمدينة، وإنشاء 30 وحدة سكنية بقرية وادي الحاج و20 وحدة سكنية أخرى بقرية صدر الحيطان.

وأشار إلى أنه في قطاع الخدمات تم إنشاء قصر ثقافة وسوق تجاري بالمدينة وإنشاء دار مناسبات لقرية الريد وتجمع البيضا وتجمع أبوروثه ومراكز شباب التمد وطويل الحامض وإنشاء محطة لتمويل السيارات بمدينة نخل وقرية وادي الحاج لخدمة المواطنين والمسافرين على الطريق الدولي، وإنشاء مبنى لإدارة التضامن الاجتماعي ومبنى للتموين.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تم إنشاء مركز شباب بتجمع طويل الحامض، ومركز شباب بقرية التمد ومركز شباب بقرية الريد، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 40000 متر مربع لإنشاء ملعب كبير بمدينة نخل، وفي قطاع المياه تم حفر بئرين أعماق ومحطة تحلية جديدة بمدينة نخل بقدرة 400 متر مكعب اليوم لتدعيم محطة التحلية القديمة، بجانب حفر بئر أعماق إضافي للمحطة الجديدة لدعم خدمات مياه الشرب النقية للو اطنن بالمدينة وتوابعها، وتدعيم المركز بـ13 سيارة مياه وسيارة كسح صرف صحي، بجانب تنفيذ محطتين لتحلية المياه بقريتى صدر الحيطان والريد.

وفي قطاع التجمعات التنموية تم إنشاء 6 تجمعات تنموية متكاملة بطويل الحامض وصدر الحيطان والكحيف والطيبة وبدر 1 وبدر 2، بجانب إنشاء 8 مزارع نموذجية تحتوي على أشجار مثمرة وصوب زراعية وأحواض سمكية في عدد من التجمعات.

وفي قطاع الكهرباء، تم إنارة عدد من المناطق المحرومة ومد خطوط كهرباء جهود متوسطة ومنخفضة بالمشتملات والمحولات والمولدات والكشافات، وفي قطاع الطرق تم إنشاء ورصف ورفع كفاءة عدة طرق بإجمالي 20 كيلو متر، وفي قطاع الأوقاف تم إعادة بناء مسجد نخل الكبير وإنشاء مساجد بقري التمد والريد وطويل الحامض.

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