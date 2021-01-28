«زراعة الفيوم» تجري حملات تفتيش على أسواق تداول وبيع المبيدات

شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على إدارة المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس فؤاد محمد، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار منظومة جديدة لمواجهة غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.وأكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، فضلًا عن إحالة المتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق.كما وجه " مصطفى" كذلك تكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج، وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم".ونفذت حملة برئاسة المهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين، مرورا على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز اطسا، وإبشواي، وبندر الفيوم، واهريت، وجردو، ومطول، ودفنو، والعتامنة، وأبو صير دفنو بمركز اطسا، والعجميين، وطبهار، وسنرو القبلية بمركز ابشواي، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة وعدم الاتجار فى أي مبيدات أو مخصبات أو اسمده غير مسجله بوزارة الزراعة أو غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية.