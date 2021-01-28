تركيب 46 برج جهد متوسط و109 أعمدة إنارة بالحسنة

أعلن أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تركيب 46 برج جهد متوسط بالمشتملات و109 أعمدة إنارة في عدد من قرى المركز، من الخطة الاستثمارية.وقال أسامة أحمد عفش، إنه تم تركيب 39 عمود إنارة بالمشتملات والكاشفات، و٤٦ برج بالمشتملات، ومحول بقدرة ٢٠٠ كيلو فولت بالمشتملات في تجمع البياض بقرية القسيمة.أضاف عفش، أنه تم أيضًا تركيب 10 أعمدة إنارة بالكشافات والمشتملات في حي التقوى بقرية القسيمة، و30 عمود إنارة في حي التحرير بقرية المنبطح، و30 عمود أخرى في حي الجهامات بالمنبطح.أشار عفش إلى متابعة أعمال رصف وتجميل ميدان مدخل القسيمة، حيث إن العمل يجري بصورة جيدة، وأكد على التنبيه على المقاولين بسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لها.