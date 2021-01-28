«المالية»: صرف الأدوية للمستشفيات الجامعية مجانا

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط كتاب دوري حمل رقم 10 لسنة 2021.ونص الكتاب على صرف الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات الجامعية "تمويل خزانة" إلى المستشفيات الجامعية "الوحدات ذات الطابع الخاص" لعلاج المرضى بها شريطة أن يكون العلاج مجاني، ويتم تسوية الصرف مخزنيا بموجب أوامر صرف للوحدات ذات الطابع الخاص مع بيان المستخدم منها في نهاية السنة المالية ومراعاة إجراء الرقابة المخزنية للمستشفيات المتلقية لها.وشددت وزارة المالية على أن الخروج عن تلك التعليمات يعتبر مخالفة تستوجب المساءلة.