رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد تطعيم أول عنصر من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد لأول عنصر من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز، وذلك بمستشفى الهلال للتأمين الصحي إحدى المستشفيات المخصصة لعزل حالات كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم.

رافق المحافظ الدكتورة رجاء حسين القائم بعمل مدير مديرية الصحة بسوهاج، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، والدكتورة غادة أحمد سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وتفقد المحافظ "مكتب تسجيل البيانات، وغرفة تطعيم الجرعة الأولى، وغرفة متابعة الحالات" عقب تلقى التطعيم، واستمع إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وثمن المحافظ مجهودات القيادة السياسية والدولة لتوفير اللقاح، موجها الشكر للأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ودورهم الإيجابي في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبها قالت الدكتورة رجاء حسين، أن مديرية الصحة بسوهاج حصلت على ١٦٠٦ لقاحا كدفعة أولى تكفي لتطعيم ٨٠٣ أفراد، وسيتم البدء بالأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز.

موضوعات متعلقة

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

احذرو.. خلايا الدم المناعية قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

«شرع غائب وحق ضائع».. حكايات ميراث المرأة في الريف

مغادرة 7 منتخبات دولية من بطولة كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى