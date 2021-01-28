محافظ سوهاج يشهد تطعيم أول عنصر من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد لأول عنصر من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز، وذلك بمستشفى الهلال للتأمين الصحي إحدى المستشفيات المخصصة لعزل حالات كورونا.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم.رافق المحافظ الدكتورة رجاء حسين القائم بعمل مدير مديرية الصحة بسوهاج، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، والدكتورة غادة أحمد سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة.وتفقد المحافظ "مكتب تسجيل البيانات، وغرفة تطعيم الجرعة الأولى، وغرفة متابعة الحالات" عقب تلقى التطعيم، واستمع إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.وثمن المحافظ مجهودات القيادة السياسية والدولة لتوفير اللقاح، موجها الشكر للأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ودورهم الإيجابي في التصدي لجائحة فيروس كورونا.ومن جانبها قالت الدكتورة رجاء حسين، أن مديرية الصحة بسوهاج حصلت على ١٦٠٦ لقاحا كدفعة أولى تكفي لتطعيم ٨٠٣ أفراد، وسيتم البدء بالأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز.