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محافظات

فريق طبي من معهد القلب القومي يكشف بالمجان على أهالي سيناء

الخميس 28/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن استقبال مستشفى العريش العام، فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، غدًا الجمعة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، خلال بيانًا له، إن الفريق برئاسة الدكتور سعيد يس مرجان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم الدكتور محمود عبدالقادر محمود، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، محمد ناصر بدر، فني أشعة، وزكريا رمضان محمد، فني تمريض ومنسق الفريق.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه سيكون في استقبال فريق معهد القلب كلا من الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان، إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.

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