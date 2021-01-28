في ذكرى فتى الشاشة.. 4 نساء في حياة عماد حمدي

- الزوجة الأولي الراقصة حورية محمد



- الزوجة الثانية الفنانة فتحية الشريف



-الزوجة الثالثة الفنانة شادية



- الزوجة الرابعة الفنانة نادية الجندي



تحل اليوم، ذكرى رحيل الفنان عماد حمدي، في 28 يناير عام 1984 عن عمرٍ ناهز الـ74 عامًا إثر أزمة قلبية حادة بعد رحلة طويلة مع فقدان البصر والاكتئاب المزمن.وكان يطلق علي عماد حمدي اسم " فتي الشاشة الأول " بسبب اختياره للأدوار الرومانسية، حيث وقف أمام جميلات السينما المصرية، ليصبح في المقدمة بين نجوم جيله، وكان حلم كل فتاة في الزمن الذهبي للسينما المصرية، وبرع في تقديم عدد كبير من الأفلام التي تركت فينا اثر طيب، ونصحبكم في هذا التقرير لنستعرض أبرز النساء في حياة فتى الشاشة وهن:تزوج الفنان عماد حمدي في بداية حياته من الراقصة حوريه محمد، ولم يستمر الزواج الفترة طويلة بسبب غيرته عليها.تزوج الفنان عماد حمدي من الفنانة فتحية الشريف، ولم يستمر الزواج طويلا حتي انفصل عنها، بعد أن انجب منها ابنها الأكبر نادر.في البداية ربطتهما علاقات التعاون في العمل حيث كونا معها ثنائيا سينمائيا، واشتهرا بمجموعة من الأعمال معنا وبعدها وقع في حبها وتزوجها، وقد استمر زواجهما 3 أعوام بسبب غيرته الشديدة عليها، وبدأت قصة الحب في أثناء تصويرهما فيلم "قطار الرحمة"، وتزوجا عام 1953، رغم رفض عائلتها لأنه يكبرها في العمر بنحو 20 عامًا، وفي أول زواجهما واجها مشاكل كثيرة بسبب نفقة زوجته الأولى.بعد مشاركتها معه في فيلم "زوجة في الشارع"، وقع في حب الفنانة نادية الجندي، بعد القبلة بينهما وارتباكهما في تصويرها، وبالفعل تزوجا وأنجب منها هشام.وبحسب مذكرات حمدي، كانت سببا في تتدهور حالته الصحية، لينفصلا أيضًا بعد أن أنتج لها فيلم "بمبة كشر" الذي سبب له أزمة مالية، وعاظ مرة أخرى الي زوجته السابقة فتحية الشريف.