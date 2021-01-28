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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم من المحافظات إلى القاهرة 28/1/2021

الخميس 28/يناير/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يرغب الكثير من المواطنين في السفر، لذلك يديرون محركات البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد القطارات اليوم من المحافظات إلى القاهرة لترتيب أمورهم وتحديد الموعد المناسب لهم وإعداد حقائبهم وأعراضهم للسفر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.


مواعيد القطارات اليوم المنصورة القاهرة


وفرت الهيئة العامة للسكك الحديد مصر 4 قطارات للراغبين في السفر من مدينة المنصورة إلى محافظة القاهرة وهى القطار رقم 948 يتحرك في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا، ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، والقطار رقم 1914 يتحرك الساعة السادسة صباحا و25 دقيقة ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، والقطار رقم 966 يتحرك في تمام الساعة 3 و5 دقائق عصرا ويصل القاهرة في تمام الساعة 6 وربع مساءً، والقطار رقم 994 يتحرك في تمام الساعة 5 و45 دقيقة مساءً ويصل القاهرة في تمام الساعة 8 و25 دقيقة مساءً، وتبلغ أسعار هذه القطارات 26 جنيها.

مواعيد قطارات الزقازيق القاهرة


 الهيئة العامة للسكك حديد مصر وضعت جدولا لمواعيد 6 قطارات تسافر يوميا بين مدينة الزقازيق بالشرقية ومحافظة القاهرة وهي القطار رقم 944 الذي يتحرك في تمام الساعة 6.05 صباحا ويصل القاهرة في تمام الساعة 7.30 صباحا، والقطار رقم 964 الذي ينطلق من الزقازيق الساعة 6.30 صباحا ويصل القاهرة الساعة 8 صباحا، والقطار رقم 952 الذي يتحرك من الزقازيق الساعة 8 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9.50 دقيقة، والقطار رقم 186 الذي ينطلق الساعة 11 صباحا ويصل القاهرة الساعة 12.45 ظهرًا، والقطار رقم 954 يتحرك من الزقازيق الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 3.35 دقيقة عصرا، والقطار رقم 956 الذي ينطلق الساعة 3.30 عصرا ويصل القاهرة 5.10 دقائق عصرا.


مواعيد قطارات الصعيد اليوم


يستعرض الدستور مواعيد القطارات اليوم من المحافظات إلى القاهرة حيث يتحرك القطار رقم 982 من القاهرة الساعة 12 صباحا ويصل أسوان الساعة 2:25 ظهرا، والقطار رقم 935 يتحرك في تمام الساعة 12.40 منتصف الليل من الأقصر ويصل إلى المنيا الساعة 6.30 صباحا، بينما يتحرك القطار رقم 1935 من محافظة المنيا الساعة 7 صباحا ويصل القاهرة في تمام الساعة 10.05.


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