البحرين: دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع إسرائيل حيز النفاذ

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أن عددًا من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين مملكة البحرين وكلا من إيطاليا، والمجر، وإسرائيل، قد دخلت حيز النفاذ.وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها، أن "هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة".وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد قرابة شهر واحد من إعلان اتفاقية مماثلة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في منتصف أغسطس الماضي.وجاء في البيان المشترك آنذاك، أن الرئيس الأمريكي السابق، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.