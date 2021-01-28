1413 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 182 ألفا و530 مريضا.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1163 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 164 ألفا و319 حالة.وأكدت الوزارة أنه لا يزال يوجد 27 ألفا و348 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 47 مريضا في حالة حرجة.