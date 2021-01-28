لبنان.. إصابة رئيس شعبة معلومات الشمال في الاحتجاجات

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، إصابة رئيس شعبة المعلومات في الشمال بجروح مختلفة باستهدافه بقنبلة يدوية، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية.وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، فجر الخميس، وسط الحديث عن إطلاق الرصاص في ساحة النور بطرابلس.وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء الأربعاء، وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء كورونا.وكانت قوات الأمن اللبناني، منعت مساء الأربعاء، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقا لقناة العربية.