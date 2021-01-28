تداول 28 سفينة للبضائع العامة والحاويات بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة.وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الخميس أن قطاران غادرا الميناء بعد تفريغ عدد 25 حاوية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4809 شاحنات، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99872 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54316 طنا.وأشار البيان إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 13120 طن شملت 420 طن رمل و3500 طن فوسفات و9200 طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38901 طن شملت 15477 طن ذرة و4421 طن حديد و11600 طن خردة و1991 طن خشب زان و5412 طن ابلاكاش.