رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 28 سفينة للبضائع العامة والحاويات بميناء دمياط

الخميس 28/يناير/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
طباعة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الخميس أن قطاران غادرا الميناء بعد تفريغ عدد 25 حاوية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4809 شاحنات، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99872 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54316 طنا.

وأشار البيان إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 13120 طن شملت 420 طن رمل و3500 طن فوسفات و9200 طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38901 طن شملت 15477 طن ذرة و4421 طن حديد و11600 طن خردة و1991 طن خشب زان و5412 طن ابلاكاش.

موضوعات متعلقة

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

احذرو.. خلايا الدم المناعية قد تزيد من خطر الإصابة بكورونا

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

«شرع غائب وحق ضائع».. حكايات ميراث المرأة في الريف

مغادرة 7 منتخبات دولية من بطولة كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى