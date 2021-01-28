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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية بشمال سيناء

الخميس 28/يناير/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، تنظيم ورشة عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية في البرلمان وكيفية إدارة الجلسات وطبيعة عمل البرلمان.

وقال مدير عام الشباب والرياضة، خلال بيان له، إن الورشة في مركز شباب الكرامة، حيث عقدت في حضور أعضاء برلمان الشباب وكوادر البرلمان طارق أحمد وعبدالله سلامة.

وأضاف خالد مكاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية على مستوى المحافظة.

وأشار مكاوي إلى أن عدد الأعضاء الفائزين على المقاعد الفردية للدائرة الأولى وتضم إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد 5 أعضاء، والدائرة الثانية وتضم إدارة شباب بئر العبد وإدارة شباب الحسنة 6 أعضاء، والدائرة الثالثة إدارة شباب رمانه 8 أعضاء على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى 20 عضوا بالقائمة.

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