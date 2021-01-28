«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ21 مليار جنيه الأحد

يطرح البنك المركزي الأحد المقبل، بدلا من اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 12.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.