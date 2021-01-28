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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة فلك: اكتمال القمر غدا ينشر طاقة غضب كبيرة في العالم

الخميس 28/يناير/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت خبيرة الفلك وعالمة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اليوم الخميس 28 يناير2021، يكتمل القمر المسمى بـ"القمر الذئب" عند دورانه الدورة التاسعة حول برج الأسد، وسيبلغ القمر المكتمل المسمى بقمر الذئب الكامل ذروة الإضاءة على الأرض في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

و أوضحت خبيرة الفلك أن اكتمال القمر في برج الأسد يأتي معاكسا مع كوكب المريخ الذي يسمى بكوكب الحرب، ويكون في مواجهة كوكب المشتري الذي يسمى كوكب التوسع والطموح، مما يولد داخل كل إنسان طاقة غضب كبيرة قد تؤدي الى المشاكل وقطع الكثير من العلاقات بين الأشخاص.

و تابعت:"لذلك يجب على الناس إدارة طاقة الغضب هذه والتحكم فيها ومحاولة إظهارها في صورة حماس وروح مبادرة، والتحلي بالصبر اكثر وتحمل المسئوليات وتجنب الانفعالات كي لا يؤذي أحد نفسه قبل أن يؤذي الآخرين، ويجب مقاومة الاضطرابات النفسية في هذه الفترة التي قد تتسبب حوادث أو جروح أو عنف أو حروق، كما يجب عدم مشاركة المشاعر مع الآخرين في ذلك الوقت لأنها تجلب الفضائح والتوتر، كما أن المبالغة في التسامح وإظهار الطيبة يعتبر ضعف في هذا الوقت، والمغامرة والصراحة ليست في صالح احد في ذلك الوقت، لذلك يجب التوازن بين الحذر والشجاعة والتحفظ والصراحة حيث تكون المطالبة بالحقوق بدون عنف وبدون صراحة ولو أمكن تطلبها بطرق ملتوية".

أما صحيا فقالت:" إن اقتران كوكب المريخ بالقمر المستذئب الأسود في هذا الوقت، يزيد فرص العدوى والإصابة بالفيروسات لذلك عدم الانتباه قد يزيد من فرص الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد الذي قد تزيد حالاته غدا".

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