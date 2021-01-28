رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفل بتذكار دخول المسيح للهيكل 15 فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 10:30 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين 15 فبراير المقبل، بعيد دخول السيد المسيح الهيكل.

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.

وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

و الأعياد السيدية هي فرص تعبدية تخص السيد المسيح وتعيش فيها الكنيسة أحداث هذه التذكارات الفائقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

وزيرة الصحة تصل إلى بيروت برفقة مساعدات مواجهة كورونا (صور)

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

«شرع غائب وحق ضائع».. حكايات ميراث المرأة في الريف

مغادرة 7 منتخبات دولية من بطولة كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى