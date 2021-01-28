جيمس جيفري: من الصعب إصلاح العلاقات التركية الأمريكية في ظل صفقة «إس 400»

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق بشأن سوريا، إنه من غير المرجح أن تتحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن، وفقا لما نقلته "دويتشه فيله".ووفقا لجيفري فقد فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في "اغتنام الفرص" واتخاذ خطوات مساومة بشأن عدد من القضايا الخلافية.ففي العام الماضي، توترت العلاقات بين حلفاء الناتو بسبب سلسلة من القضايا، بما في ذلك شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي إس -400، والتهديد بفرض عقوبات على بنك خلق التركي المملوك للدولة لتهربه من العقوبات الإيرانية وموقف تركيا ضد مجموعة من اللاعبين الإقليميين في ليبيا التي مزقتها الحرب.وشدد جيفري على أن صفقة أنظمة إس -400 على وجه الخصوص تعبتبر عائق كبيرأمام تحسين العلاقات الثنائية.وقال جيفري "صواريخ إس -400 كارثة لتركيا.. شرائها كان خطأ تاريخيا" مشيرا إلى أن الشراء كلف أنقرة برنامج الطائرات المقاتلة إف -35.وحصلت تركيا على الأنظمة الروسية في عام 2019، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات، والتي تقول إن النظام من المحتمل أن يقوض دفاعات الناتو.ودفعت عملية الشراء الولايات المتحدة إلى إخراج تركيا من برنامج المقاتلة الضاربة المشتركة من طراز F-35، وفرضت واشنطن الشهر الماضي على تركيا عقوبات بسبب هذه الأنظمة.