المونيتور: الأتراك يعيشون على بقايا الأطعمة الفاسدة بسبب الفقر

سلط موقع "المونيتور" الضوء على الفقر الشديد الذي وصل له حال المواطنين في تركيا، كاشفا في تقرير منشور، الخميس، أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتظرون خارج الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية، ليحصلوا على قوت يومهم من بقايا الخضروات والفواكه السيئة التي يتخلص منها التجار.وأضاف الموقع، أن الأمهات أصبحن غير قادرات على إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية، والمتاجر الكبيرة بدأت في تركيب أقفال خطافية على حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.ووصل الحال إلى هذا المعدل، بسبب الزيادة الكبيرة في تفشي فيروس فيروس كورونا الى اتساع نطاق الفقر في تركيا في وقت كانت فيه أنقرة تعاني بالفعل من ضائقة مالية شديدة وسط الاضطرابات الاقتصادية، منذ عام 2018.وتتوفر الإحصاءات الرسمية حول الفقر في المسح السنوي للدخل وظروف المعيشة الذي يجريه معهد الإحصاء التركي (TUIK)، على الرغم من أن العديد من الخبراء يعتقدون أنهم فشلوا في عكس الصورة على أرض الواقع.ووفقًا لمسح 2019، وهو الأحدث، يعيش ما يصل إلى 17 مليون شخص تحت خط الفقر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة.