«جامع»: تواصل مع 7 آلاف مواطن عائد من الخارج لمساعدتهم في إقامة مشروعات

تنفيذًا لمبادرة "نورت بلدك" التي تم توقيعها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدة العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من جائحة كورونا في ايجاد فرص عمل بديلة ومستقرة داخل مصر.أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم في إطار هذه المبادرة بتقديم كافة خدماته المالية والفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا لمساعدتهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية.وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بناء على قاعدة البيانات التى أتاحتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتصال بما يزيد على 7 آلاف مواطن عائدين من الخارج وتضرروا من أزمة كورونا (أغلبهم من محافظات سوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط) واضطروا للعودة من بعض الدول العربية وذلك للوقوف على خبراتهم ومهاراتهم العملية وتعريفهم بالخدمات التى يتيحها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتفق مع امكاناتهم مما يضمن لهم النجاح والاستمرار.وأشارت جامع إلى أنه يتم تعريف المواطنين العائدين من الخارج بالمزايا والتيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات الذى ستصدر لائحته التنفيذية قريبا ومن ضمنها الإجراءات الميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.وأشادت جامع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية السيد رئيس الوزراء لتنفيذ هذه المبادرة وضمان حياة كريمة وفرص عمل مستقرة لأبناء مصر العائدين من الخارجوأكد محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، أن فروع الجهاز بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج لمساندتهم ومساعدتهم في الحصول على مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز وذلك للحصول على التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو المشاركة فى الدورات التدريبية لاكسابهم المهارات الضرورية لإقامة هذه المشروعات بالإضافة إلى الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة مجانا بفروع الجهاز والتى تمكنهم من اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والانتاج.وأوضح عبد الملك أن المواطنين العائدين من الخارج يمكنهم الاتصال بالرقم 16733 لمعرفة مقار فروع الجهاز بكافة المحافظات للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها الجهاز ضمن مبادرة نورت بلدك.