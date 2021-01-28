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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

67 ألف نازح بسبب السيول والبرودة الشديدة بشمال سوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:20 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 67 ألف نازح سوري، شردوا بسبب السيول والبرودة الشديدة في شمال غرب سوريا.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوشا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 196 موقعا للنازحين في إدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 14 و20 يناير الجاري.

وأضاف البيان أن الأضرار طالت ما لا يقل عن 67 ألفا و600 شخص بعد تدمير أكثر من 3 آلاف و760 خيمة، وتم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل.

وحذر البيان أيضا من أن آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، تزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.

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