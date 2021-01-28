قطر تستأنف رحلاتها إلى مطار أبوظبي الدولي اليوم

تستأنف الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، رحلاتها إلى مطار أبوظبي الدولي اعتبارًا من 28 يناير الجاري، فيما استأنفت، أمس، رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع رحلتين يوميًا إلى مطار دبي الدولي.ووفقًا لما ذكرته شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، سيحظى المسافرون من الإمارات العربية المتحدة بفرصة لزيارة أكثر من 120 وجهة عالميًا، مع 800 رحلة أسبوعيًا عبر مطار حمد الدولي بقطر.ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وقطر، تفعيلًا لاتفاق المصالحة الخليجية الذي تم الإعلان عنه خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين من القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري، حيث تم رفع الحظر الجوي بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين"، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من المقاطعة العربية التي نشبت بين الجانبين منذ الخامس من يونيو 2017.