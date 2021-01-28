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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 3.7 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة»

الخميس 28/يناير/2021 - 10:30 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي وصل إلى 3 ملايين و707 آلاف شخص حتى منتصف شهر يناير.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، أن عدد مستفيدي تكافل وصل إلى 2 مليون و85 ألفًا و375 فردًا، وبرنامج تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليست لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي كرامة وصل إلى مليون و224 ألفًا و225 شخصًا حتى منتصف يناير الجاري.

يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر من 50%.

وأضحت التضامن أنه تمت ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

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