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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين تدعو لزيادة تمثيل الدول النامية فى عملية إصلاح مجلس الأمن

الخميس 28/يناير/2021 - 10:23 ص
وانغ يي
وانغ يي
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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن عملية إصلاح مجلس الأمن يجب أن تزيد من تمثيل الدول النامية وصوتها، وتصحيح المظالم التاريخية لإفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني عبر الفيديو كونفرانس مع الرئيستين المشاركتين لعملية المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وانغ أن "إصلاح مجلس الأمن يتعلق بالتنمية المستقبلية للأمم المتحدة والمصالح الحيوية لعموم الأعضاء، ويجب أن تعكس الإصلاحات الإنصاف والعدالة، وأن تزيد من تمثيل الدول النامية وصوتها، وتسمح لمزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمشاركة في صنع القرار في مجلس الأمن، وتصحيح المظالم التاريخية لإفريقيا".

وهنأ وانغ المندوبة الدائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة "جوانا ورونيكا"، والمندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على تولي منصب الرئيس المشارك لعملية المفاوضات، مؤكدا أن الصين ستدعم بالكامل عمل الرئيستين المشاركتين.

من جهتهما، أعربتا ورونيكا وآل ثاني - وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- عن تقديرهما لجهود الصين لحماية التعددية وتعزيز دور الأمم المتحدة، مؤكدتين أنهما ستواصلان الاستماع إلى آراء الدول الأعضاء والمناقشة مع جميع الأعضاء بما في ذلك الصين.

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