جهود مكثفة لضبط مجهولين ألقيا مادة حارقة على مدير مستشفى بالغربية

تكثف أجهزة الأمن بالغربية، جهودها لتحديد هوية شخصين مجهولين، قاما بإلقاء ماء نار على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، مساء الأربعاء، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ من شرطة النجدة يفيد قيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه.وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة -مياه نار- على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا، وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي لإسعافه وتقديم أوجه الرعاية الطبية له.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.