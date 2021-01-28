الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفعل إقبال المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير عند 1830.80دولار أمس الأربعاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأوقية.وقال المركزي الأمريكي، إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1059.81 دولار للأوقية.وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2298.23 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.